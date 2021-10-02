У общественных советов практически нет полномочий - политолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На встрече министра информации и общественного развития Аиды Балаевой с членами Общественного совета Алматы политолог Марат Шибутов высказался о полномочиях общественных советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, у общественных советов практически нет полномочий.

«Мой вопрос касается того, что у общественных советов есть одно только полномочие на воздействие на высоком уровне. Он только должен получить мотивированный ответ. При этом нет никакой ответственности госорганов за то, что они не дадут ответ, за то, что они дадут его не вовремя. За то, что они сорвут, допустим, общественное слушание или отчет. Нет таких рычагов, которыми мы могли бы воздействовать.

Нам необходимы такие инструменты, как личный прием, внесение вопросов на совет по этике, создание межведомственной рабочей группы официально, приказом акима. Н ичего т акого нет. Фактически это только переписка, которая не сильно влияет. При том, что нам добавляется всё больше обязанностей, нам нужны еще и полномочия», - сказал в своем выступлении Марат Шибутов.

Напомним, сегодня в Алматы Аида Балаева встретилась с членами Общественного совета города. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации поправок, внесенных в Закон «Об общественных советах» в январе текущего года.