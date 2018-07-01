У обанкротившегося российского турагентства более 200 клиентов в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 231 казахстанец приобрел путевки у турагентства «Натали Турс», который в России объявлен банкротом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известно, что в начале июля туроператор «Натали Турс» объявил об аннуляции всех путевок с 4 июля по 30 сентября.

«Две недели назад у данного турагентства начались проблемы. За это время некоторые из казахстанских клиентов агентства отменили свои путевки и сделали возврат авиабилетов. Казахстанцев через эту компанию был небольшой поток, на сегодня насчитывается 231 человек. Просто казахстанский «Натали Турс», юридически зарегистрированный именно в нашей стране, еще не объявлял себя банкротом. То есть на него отразились последствия российского банкротства. Это плохо. Пока дело висит в воздухе», - рассказала президент туристических агентств Казахстана Асель Нуркебаева.

По ее словам, если бы казахстанский офис данного агентства объявил о банкротстве, то в ход пошли бы гражданско-правовые отношения.

«Действующий директор казахстанского офиса ничего не делает. Сообщил только, что у него в кассе нет денег, все средства якобы он передал в российский офис компании. Наши граждане, по крайней мере, сохранили авиабилеты и смогли вернуть их, так как они были зарегистрированы на регулярном рейсе, а не на чартере, поэтому их получилось вернуть. Переплачивать повторно им пришлось за отели», - добавила А. Нуркебаева.

Общая сумма ущерба гражданам остается коммерческой тайной туркомпании.