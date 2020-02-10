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У неплательщиков начали изымать авто в Павлодарской области

10 Февраля 2020 12:53
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У неплательщиков начали изымать авто в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарском регионе с 8 по 16 февраля проводится ОПМ «Борышкер», направленное на повышение взыскаемости штрафов, налагаемых ОВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на polisia.kz.

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Полицейские в транспортном потоке по базе данных будут выявлять автомашины, на которых имеются задолженности по штрафам. Владельцы авто, изъявившие желание и возможность, смогут оплатить штрафы на месте, через посттерминал, установленный на служебной автомашине полицейских.

«В случае непогашения административных штрафов, автомашина будет водворяться на специализированную штрафную стоянку», – пояснил начальник управления административной полиции Дулат Токенов.

Рейдовые мероприятия планируется проводить не только на дорогах, но и по месту жительства злостных неплательщиков.

В этом году на нарушителей павлодарскими полицейскими наложено штрафов на сумму более 81 миллиона тенге, из которых не взыскано 40 миллионов тенге. Задолженность по штрафам за административные правонарушения с учетом прошлых лет составляет 206 миллионов тенге.

Полицейские напоминают владельцам автотранспорта своевременно оплачивать административные штрафы.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Транспорт, МВД РК,
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