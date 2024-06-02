У Назым Кызайбай лицензия на Олимпиаду-2024

Назым Кызайбай взяла лицензию и впервые в карьере выступит на Олимпиаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.

Казахстанка в решающем поединке в весе 50 кг победила Канг Су-Хянг из Северной Кореи со счетом 5-0.

В первом раунде, по мнению судей, Назым проиграла на всех карточках, а во втором выиграла у всех.

Решающий раунд Кызайбай забрала с нокдауном!

В женском боксе на Олимпиаде-2024 Казахстан будет представлен в трех весах.

А всего в боксе у Казахстана теперь 9 лицензий.