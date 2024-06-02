17:00, 02 Июнь 2024 | GMT +6
У Назым Кызайбай лицензия на Олимпиаду-2024
Назым Кызайбай взяла лицензию и впервые в карьере выступит на Олимпиаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.
Казахстанка в решающем поединке в весе 50 кг победила Канг Су-Хянг из Северной Кореи со счетом 5-0.
В первом раунде, по мнению судей, Назым проиграла на всех карточках, а во втором выиграла у всех.
Решающий раунд Кызайбай забрала с нокдауном!
В женском боксе на Олимпиаде-2024 Казахстан будет представлен в трех весах.
А всего в боксе у Казахстана теперь 9 лицензий.