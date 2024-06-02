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    17:00, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    У Назым Кызайбай лицензия на Олимпиаду-2024

    назым кызайбай
    Фото: НОК РК

    Назым Кызайбай взяла лицензию и впервые в карьере выступит на Олимпиаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.

    Казахстанка в решающем поединке в весе 50 кг победила Канг Су-Хянг из Северной Кореи со счетом 5-0.

    В первом раунде, по мнению судей, Назым проиграла на всех карточках, а во втором выиграла у всех.

    Решающий раунд Кызайбай забрала с нокдауном!

    В женском боксе на Олимпиаде-2024 Казахстан будет представлен в трех весах. 

    А всего в боксе у Казахстана теперь 9 лицензий.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Бокс
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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