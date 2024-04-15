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    16:38, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    У нас женщины работают лучше мужчин — официальный представитель МИД РК

    Айбек Смадияров
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ответил на вопрос журналистов о том, есть ли от Казахстана послы-женщины в других странах, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Да, конечно. Сейчас я на вскидку не помню. Их не так много. Посол в Финляндии — женщина, генеральный консул в Нью-Йорке — женщина, во Франции тоже посол — женщина. Они очень активно работают, — сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД. 

    По его словам, женщин в структуре ведомства немало. 

    — Но женщин у нас много в МИДе, практически половина центрального аппарата у нас составляют девушки и женщины. Они наравне и  лучше работают, чем мужчины. Более внимательные и четкие, — добавил представитель МИД. 

    Теги:
    Женщины Айбек Смадияров МИД РК Общество
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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