Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ответил на вопрос журналистов о том, есть ли от Казахстана послы-женщины в других странах, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Да, конечно. Сейчас я на вскидку не помню. Их не так много. Посол в Финляндии — женщина, генеральный консул в Нью-Йорке — женщина, во Франции тоже посол — женщина. Они очень активно работают, — сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

По его словам, женщин в структуре ведомства немало.