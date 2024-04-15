16:38, 15 Апрель 2024 | GMT +6
У нас женщины работают лучше мужчин — официальный представитель МИД РК
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ответил на вопрос журналистов о том, есть ли от Казахстана послы-женщины в других странах, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Да, конечно. Сейчас я на вскидку не помню. Их не так много. Посол в Финляндии — женщина, генеральный консул в Нью-Йорке — женщина, во Франции тоже посол — женщина. Они очень активно работают, — сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.
По его словам, женщин в структуре ведомства немало.
— Но женщин у нас много в МИДе, практически половина центрального аппарата у нас составляют девушки и женщины. Они наравне и лучше работают, чем мужчины. Более внимательные и четкие, — добавил представитель МИД.