У нас впереди три матча – тренер Нидерландов уверен в победе над Аргентиной

9 Декабря 2022, 14:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в четвертьфинальном матче чемпионата мира сойдутся сборные Аргентины и Нидерландов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главные наставники команд поделились мнением по поводу победителя матча.

«Думаю, здесь у нас большие шансы. У нас впереди еще три матча. Я уже год говорю об этом, что мы можем стать чемпионами мира», - сказал главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал.

Поделился рулевой «оранжевых» и мнением касательно игры Лионеля Месси.

«Месси - самый опасный игрок, он может много забивать и создавать моменты. Но при потере мяча, он почти не участвует в отборе, это дает нам шанс. Какой тактический план придумали против него? Я не скажу. В пятницу увидите», - пообещал ван Гал.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был более осторожен в прогнозах.

«Любая из восьми команд, остающихся в гонке, выступает достаточно хорошо для того, чтобы выйти в финал. Матч будет очень увлекательным зрелищем, поскольку встречаются две команды, всегда стремящиеся атаковать. Мы не беспокоимся насчет того, выложится ли наша команда на все сто. Наша команда всегда отдает на поле все силы», - сказал тренер.

Что касается букмекеров, то здесь небольшое преимущество отдается «бело-голубым» - на их победу в среднем дают коэффициент 2,2-2,3. Шансы на победу голландцев расцениваются, как 3,7.

Статистика встреч в целом пока остается за сборной Нидерландов, которые в 9 матчах за всю историю в основное время одержали 4 победы, а аргентинцы только одну, зато какую: как все помнят в далеком 1978 году в финале чемпионата мира Аргентина выиграла у Голландии со счетом 3:1.

Последние две встречи в рамках чемпионатов мира завершились нулевой ничьей, в последнем из которых в 2014 году по пенальти победили аргентинцы.

Фото: alo.rs