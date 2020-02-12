У нас должны играть доморощенные спортсмены – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что в профессиональных спортивных клубах должны играть воспитанники местных спортивных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчетной встрече главе региона задали вопрос, когда в области откроют клуб по футзалу. К.Аксакалов ответил, что местные власти готовы рассмотреть это предложение, если есть желающие заниматься этим видом спортом.

«Но еще раз хочу отметить, что у нас должны играть доморощенные спортсмены. Мы открыли спортивный колледж. Есть там соответствующие направления. Оттуда воспитанники должны приходить в наши профессиональные команды по хоккею, футболу, баскетболу, волейболу и так далее. Понятно, что кое-кого из опытных игроков мы будем привлекать. Не без этого. Наши должны учиться профессионализму, смотреть. Но большая часть – должны быть свои», - подчеркнул К.Аксакалов.

В своем отчете аким области упоминал, что в этом году бюджет отрасли спорта увеличился на треть и составил 6,8 млрд тенге. Расходы на спортивную экипировку и оборудование в этом году выросли более чем в 2 раза - до 159 млн тенге. В области имеется 2 870 спортивных сооружений, из которых 21 открыли в прошлом году. В этом году планируется ввод в эксплуатацию еще 48 объектов спорта, в том числе два физкультурно-оздоровительных комплекса в Есильском и Жамбылском районах.

Ранее мы сообщали, что на спортивные команды регион потратит около 2 млрд тенге.



