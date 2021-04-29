У многих пациентов во время коронавируса впервые выявляется сахарный диабет - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У многих пациентов во время коронавирусной инфекции впервые выявляется сахарный диабет. Об этом заявила заместитель директора многопрофильного медицинского центра города Нур-Султана Сауле Атыгаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Крайне дорого стоит излечение каждого пациента. Большое количество анализов производится, потому что этот вирус значительно отличается от всех ранее выявленных вирусов. Он поражает многие органы – легкие, сердце, поджелудочную железу. У многих пациентов во время коронавирусной инфекции впервые выявляется сахарный диабет, поражается головной мозг, почки, сосуды – все жизненно важные органы. Если лечение окажется эффективным и человек справится, это еще не гарантирует, что он будет жить полноценно, потому что существует такое понятие, как постковидный синдром. То есть через 3 недели, месяц или больше после перенесенного заболевания могут появиться осложнения – тяжелые поражения сердца, головного мозга, почек, печени и человек может остаться инвалидом на всю оставшуюся жизнь», - рассказала Сауле Атыгаева в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

Единственным легким, доступным и действенным способом избежать подобных последствий она назвала вакцинацию. Антитела, которые выработает вакцина, даже в редких случаях встречи с опасным вирусом, будут способствовать легкому течению заболевания.

«Лучше вакцинироваться и выработать иммунитет, нежели иметь такой огромный риск для здоровья. Я это говорю, как врач-инфекционист с почти 30-летним стажем. Я видела вспышку дифтерии в 1994-1995 годах, когда мы тоже хоронили семьями, и вакцинацией мы смогли победить эту болезнь. Мы видели вспышки кори, особенно в те годы, когда нам была недоступна вакцинация особенно детей. Поэтому нам есть с чем сравнить», - подчеркнула Сауле Атыгаева.