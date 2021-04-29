У многих пациентов во время коронавируса впервые выявляется сахарный диабет - эксперт
«Крайне дорого стоит излечение каждого пациента. Большое количество анализов производится, потому что этот вирус значительно отличается от всех ранее выявленных вирусов. Он поражает многие органы – легкие, сердце, поджелудочную железу. У многих пациентов во время коронавирусной инфекции впервые выявляется сахарный диабет, поражается головной мозг, почки, сосуды – все жизненно важные органы. Если лечение окажется эффективным и человек справится, это еще не гарантирует, что он будет жить полноценно, потому что существует такое понятие, как постковидный синдром. То есть через 3 недели, месяц или больше после перенесенного заболевания могут появиться осложнения – тяжелые поражения сердца, головного мозга, почек, печени и человек может остаться инвалидом на всю оставшуюся жизнь», - рассказала Сауле Атыгаева в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.
Единственным легким, доступным и действенным способом избежать подобных последствий она назвала вакцинацию. Антитела, которые выработает вакцина, даже в редких случаях встречи с опасным вирусом, будут способствовать легкому течению заболевания.
«Лучше вакцинироваться и выработать иммунитет, нежели иметь такой огромный риск для здоровья. Я это говорю, как врач-инфекционист с почти 30-летним стажем. Я видела вспышку дифтерии в 1994-1995 годах, когда мы тоже хоронили семьями, и вакцинацией мы смогли победить эту болезнь. Мы видели вспышки кори, особенно в те годы, когда нам была недоступна вакцинация особенно детей. Поэтому нам есть с чем сравнить», - подчеркнула Сауле Атыгаева.