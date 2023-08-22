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    21:30, 21 Август 2023 | GMT +6

    У министра информации появился личный Telegram-канал

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об этом глава МИОРа написал на своей странице в Facebook. Как отметил министр, ведение личного канала им планировалась давно. Там он будет делиться новостями, разъяснениями, мыслями касательно отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook.

    Помимо этого, Дархан Кыдырали сообщил о запуске YouTube-проекта «Өзекті».

    На данной площадке будут проводиться дискуссии и обсуждения актуальных вопросов, интересующих казахстанцев. Первый выпуск уже доступен на канале. В проекте мы ищем ответы на наиболее обсуждаемые в обществе актуальные вопросы.

    Первый выпуск уже доступен для просмотра.


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