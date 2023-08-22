У министра информации появился личный Telegram-канал

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об этом глава МИОРа написал на своей странице в Facebook. Как отметил министр, ведение личного канала им планировалась давно. Там он будет делиться новостями, разъяснениями, мыслями касательно отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook.

Помимо этого, Дархан Кыдырали сообщил о запуске YouTube-проекта «Өзекті».

На данной площадке будут проводиться дискуссии и обсуждения актуальных вопросов, интересующих казахстанцев. Первый выпуск уже доступен на канале. В проекте мы ищем ответы на наиболее обсуждаемые в обществе актуальные вопросы.

Первый выпуск уже доступен для просмотра.