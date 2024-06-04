У Министерства науки и высшего образования РК появились новые функции

Правительство РК внесло изменения и дополнения в постановление «О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования», передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности, ведомство наделили новыми обязанностями с 8 июня 2024 года:

разработка и утверждение критерия включения проверяемого субъекта в полугодовой план проведения периодической проверки в сфере развития языков;

разработка и утверждение типовых правил научной этики;

согласование правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот;

определение областей для проведения фундаментальных научных исследований;

определение международных рецензируемых издательств (журналов) для подготовки и публикации научных трудов ведущих ученых.

С 7 июля 2024 года:

разработка и утверждение правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из государственного бюджета, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению.

С 1 января 2025 года: