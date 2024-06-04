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    16:04, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    У Министерства науки и высшего образования РК появились новые функции

    Реализацию проектов в сфере телекоммуникаций обсудили в Правительстве
    Фото: Правительство РК

    Правительство РК внесло изменения и дополнения в постановление «О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования», передает корреспондент агентства Kazinform.

    В частности, ведомство наделили новыми обязанностями с 8 июня 2024 года:

    • разработка и утверждение критерия включения проверяемого субъекта в полугодовой план проведения периодической проверки в сфере развития языков;
    • разработка и утверждение типовых правил научной этики;
    • согласование правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот;
    • определение областей для проведения фундаментальных научных исследований;
    • определение международных рецензируемых издательств (журналов) для подготовки и публикации научных трудов ведущих ученых.

    С 7 июля 2024 года: 

    • разработка и утверждение правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из государственного бюджета, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению.

    С 1 января 2025 года:

    • координация научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых из государственного бюджета и государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;
    • осуществление координации работы отраслевых уполномоченных органов, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, осуществляемой в рамках научных, научно-технических проектов и программ.
    Теги:
    Правительство РК Образование Миннауки и высшего образования РК
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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