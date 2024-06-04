16:04, 04 Июнь 2024 | GMT +6
У Министерства науки и высшего образования РК появились новые функции
Правительство РК внесло изменения и дополнения в постановление «О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования», передает корреспондент агентства Kazinform.
В частности, ведомство наделили новыми обязанностями с 8 июня 2024 года:
- разработка и утверждение критерия включения проверяемого субъекта в полугодовой план проведения периодической проверки в сфере развития языков;
- разработка и утверждение типовых правил научной этики;
- согласование правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот;
- определение областей для проведения фундаментальных научных исследований;
- определение международных рецензируемых издательств (журналов) для подготовки и публикации научных трудов ведущих ученых.
С 7 июля 2024 года:
- разработка и утверждение правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из государственного бюджета, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению.
С 1 января 2025 года:
- координация научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых из государственного бюджета и государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;
- осуществление координации работы отраслевых уполномоченных органов, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, осуществляемой в рамках научных, научно-технических проектов и программ.