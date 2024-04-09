У Министерства национальной экономики РК теперь новые функции

Принято постановление правительства от 3 апреля 2024 года, которым вносятся дополнения, касающиеся вопросов Министерства национальной экономики РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности, Положение о Министерстве национальной экономики дополнено несколькими подпунктами:

согласование условий осуществления отдельных видов деятельности Экспортно-кредитного агентства Казахстана, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;

согласование правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также формирования резервов и проведения по ним актуарных расчетов для Экспортно-кредитного агентства Казахстана, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;

согласование правил проведения мониторинга гарантированного государством обязательства по поддержке экспорта и финансового состояния Экспортно-кредитного агентства Казахстана, которое имеет государственную гарантию по поддержке экспорта, определяемых центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Постановление вводится в действие с 9 апреля 2024 года.

Напомним, рост экономики Казахстана по итогам января-февраля текущего года составил 4,2%. Об этом сообщил министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании Правительства под председательством Олжаса Бектенова.