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    13:16, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    У Министерства национальной экономики РК теперь новые функции

    Казахстан, экономика, деньги
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Принято постановление правительства от 3 апреля 2024 года, которым вносятся дополнения, касающиеся вопросов Министерства национальной экономики РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В частности, Положение о Министерстве национальной экономики дополнено несколькими подпунктами:

    • согласование условий осуществления отдельных видов деятельности Экспортно-кредитного агентства Казахстана, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
    • согласование правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также формирования резервов и проведения по ним актуарных расчетов для Экспортно-кредитного агентства Казахстана, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
    • согласование правил проведения мониторинга гарантированного государством обязательства по поддержке экспорта и финансового состояния Экспортно-кредитного агентства Казахстана, которое имеет государственную гарантию по поддержке экспорта, определяемых центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

    Постановление вводится в действие с 9 апреля 2024 года.

    Напомним, рост экономики Казахстана по итогам января-февраля текущего года составил 4,2%. Об этом сообщил министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании Правительства под председательством Олжаса Бектенова.

    Теги:
    Казахстан Миннацэкономики Торговля Экономика
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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