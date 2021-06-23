«У меня не было времени медлить» – рядовой полиции Гумар Нурикенов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В жизни человека порой бывают такие моменты, когда важно, чтобы рядом оказался тот, кто сможет уберечь от необдуманного действия. С таким случаем столкнулся 25-летний полицейский линейного отдела полиции на станции Макинка Гумар Нурикенов, которому удалось спасти акмолинку, пытавшуюся совершить суицид на железнодорожном пешеходном мосту. О чем думал рядовой полиции в те роковые минуты, он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Гумар Нурикенов родился в районе им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области. Там закончил школу, оттуда и ушел в армию. После армии три года проработал по контракту в десантно-штурмовых войсках Нур-Султана. А по окончании контракта устроился в полицию. Заочно отучился на юриста в Костанае.

В тот день, 16 июня 2021 года, он вместе с коллегами находился в линейном отделении полиции, когда поступило сообщение о том, что на переходном мосту стоит женщина, которая хочет свести счеты с жизнью.

«Я в первый раз столкнулся с подобным. Сначала даже был шок. Мы бросились к мосту. Мои коллеги начали разговаривать с женщиной. Они хотели подняться, но та пригрозила, что спрыгнет. Я потихоньку зашел с дальней стороны моста, и она меня увидела, только когда я подошел близко. Женщина сказала мне не приближаться», - вспоминает Гумар.

Решившая свести счеты с жизнью акмолинка уже перебралась через перила и стояла к ним спиной над вторым путем. В это время по третьему пути проезжал скоростной поезд «Тальго».

«Тут она начала перелезать назад, и я уже решил, что она передумала. А она, оказывается, хотела перебраться на третий путь, где шел поезд. Тогда я понял, что нужно действовать. И когда она перекинула через перила вторую ногу, я схватил женщину. Когда я ее вытаскивал, под нами пролетел скоростной поезд, и тут я осознал, что мое промедление в несколько секунд могло стоить женщине жизни. Сначала был шок, затем он сменился радостью от понимания того, что я сумел спасти человека», - делится полицейский.

У женщины была истерика, она вырывалась, и парень, как мог, пытался ее успокоить. Вскоре на помощь подоспели коллеги.

Как оказалось, на отчаянный шаг 32-летнюю акмолинку, временно не работающую и воспитывающую четырех несовершеннолетних детей, толкнули финансовые проблемы.

«Сегодня, в День казахстанской полиции, я хотел бы поздравить всех коллег с праздником! Желаю им счастья, здоровья и карьерного роста. Пусть в вашей работе никогда не будет таких происшествий, а если они и будут, пусть всегда заканчиваются хорошо. Сплоченности и удачи!» - резюмировал Гумар.