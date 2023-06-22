Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

У меня есть уникальный шанс сделать что-то для родного города – Ерболат Досаев

Автор:  
Анеля Касымова
22 Июня 2023, 20:19
У меня есть уникальный шанс сделать что-то для родного города – Ерболат Досаев Фото: ortcom.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос об амбициях возглавить Правительство Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я работаю акимом один год пять месяцев, считаю, для акима это малый период. Я провел большую работу по подготовке проектов, по их развитию и очень желаю продолжить эту работу. Я работаю акимом в своем родном городе, и это для меня уникальный шанс что-то сделать. Поэтому, когда вы спрашиваете, думаю ли я про какие-то амбиции, мне некогда думать об этом, работы слишком много. Такая активная жизнь у акимата и у меня лично, и ворох проблем, которые мы решаем. Поэтому я исключительно сосредоточен на работе в городе Алматы», - сказал он, отвечая на вопросы во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что программа развития Алматы принята на 2023-2025 годы – это первая фаза, а среднесрочные планы рассчитаны до 2030 года.

«Если до конца 2025 года я смогу реализовать часть планов, то это будет некий каркас будущего развития Алматы. Это минимальный период, который необходим акиму, чтобы можно было реализовать планы, а дальше – как примут решение», - заключил аким.

Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы 31 января 2022 года Указом Главы государства.


Алматы   Акимат   Ерболат Досаев  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее