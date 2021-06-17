У медицинских организаций должен быть выбор информационных систем - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо как можно скорее упростить и уменьшить отчетные и учетные формы в здравоохранении. Такого мнения придерживается депутат Мажилиса, член Комитета по социально-культурному развитию Гульдара Нурумова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По скринингам, ПУЗ (Программе управления заболеваниями - ред.) и по амбулаторной реабилитации приходится высчитывать со счет-реестра пофамильно и по услугам вручную. Раньше в Республиканском центре развития здравоохранения были удобные, грамотно продуманные отчетные формы. Damumed может внедрить их в свои программы, но почему-то не внедряет. Множество различных форм отчетности, порой ненужных и бессмысленных, что отнимает много времени у медиков. Необходимо срочно утвердить приказом минимальный перечень отчетных форм. В развитых странах на работу в компьютере уходит две минуты врача. Так почему у нас до сих пор нельзя все довести правильно? Наверное, потому что это требует привлечения грамотных специалистов, увеличения штата и, следовательно, дополнительных расходов. С начала внедрения цифровизации, с 2017 года, Минздрав только на организации первичной медико-санитарной помощи по Медицинской информационной системе потратил около 14 млрд тенге. За такие деньги давно можно было бы создать совершенную цифровую площадку с едиными требованиями для всей страны», - считает депутат.

По ее словам Гульдары Нурумовой, разработчик создает свои процессы в системах без согласования с медицинскими работниками. Программы создают IT-специалисты, бухгалтеры, экономисты без учета мнения практикующих врачей.

«В этом проблема. Это происходит еще потому, что никто не несет прямой ответственности за результат. В итоге страдает не только врач, пациент, но и все здравоохранение в целом под угрозой. Считаем, что сначала надо создать все необходимые условия для нормальной работы врача, а потом уже накладывать штрафы (от трехкратного размера до 300%). Предлагаю объявить мораторий на наложение штрафов. Для кого выгодна путаница? Для Минздрава, чтобы исключить прозрачность своей деятельности, или для Damumed, чтобы отпугивать конкурентов? Необходима конкурентная среда среди компаний-разработчиков медицинских информационных систем, минимум три в каждом регионе. У медицинских организаций должен быть выбор медицинских информационных систем. Необходимо в кратчайшие сроки создать рабочую группу на уровне вице-министра с привлечением всех структур, связанных с цифровизацией здравоохранения, и совместно с практическими медиками, в первую очередь, разработать эффективные программы, упростить и уменьшить отчетные и учетные формы. Самое главное – незамедлительное решение вопроса скорейшего объединения пакетов ГОБМП и ОСМС», - сказала депутат.

Она отметила, что медицина на сегодняшний день находится под высоким давлением завышенных требований и ожиданий от населения, под прессом бесконечного числа проверок, реформ. Также выразила надежду, что сегодняшний «круглый стол» поможет практическому здравоохранению.