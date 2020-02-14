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У медиахолдинга «Saryarqa Aqparat» новый руководитель

14 Февраля 2020 17:48
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У медиахолдинга «Saryarqa Aqparat» новый руководитель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Назначен новый директор медиахолдинга «Saryarqa Aqparat». Им стал Камбар Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ахметов Камбар Жумагалиевич родился в 1978 году в Актогайском районе Карагандинской области. Трудовую деятельность начал в 2004 году корреспондентом газеты «Орталық Қазақстан».

В разные годы работал в региональной газете «Балкантау», республиканской «Айкын». Был главным редактором информационного агентства «Baq.kz», отдела интернет-проектов РТРК «Казахстан».

С сентября 2015 года руководитель электронной редакции интернет-ресурса партии «Нур Отан». С 2016 по 2018 годы советник министра информации и коммуникаций Республики Казахстан, с 2018 года заместитель главного редактора газеты «Егемен Қазақстан».

С января 2019 года по настоящее время работал главным редактором карагандинской областной газеты «Орталық Қазақстан».


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Ключевые слова: СМИ, Назначения,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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