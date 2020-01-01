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У любителей чая появился свой праздник

1 Января 2020 17:50
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У любителей чая появился свой праздник

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 мая Международным днем чая. В ближайшее десятилетие производство и потребление чая будет расти, главным образом, за счет спроса в развивающихся странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

Такие прогнозы эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) связывают с популярностью чая в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай и Индия, увеличением доходов населения, а также появлением новых разновидностей этого традиционного напитка: от черного и зеленого до травяного и фруктового.

В целом ожидается, что в следующие 10 лет производство черного чая в глобальном масштабе будет увеличиваться на 2,2% ежегодно, зеленого - на 7,5%. Сегодня самым крупным экспортером чая является Кения, но ее догоняет Китай.

Эксперты ФАО напоминают, что чай полезен для здоровья: он имеет противовоспалительное действие, содержит антиоксиданты и помогает сбросить лишний вес.

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции подчеркнула, что чай является основным источником средств к существованию для миллионов бедных семей в ряде наименее развитых стран.


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Ключевые слова: ООН, Дата,
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