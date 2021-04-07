У костанайских врачей требовали вернуть надбавки за работу в период ЧП

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Два врача Рудненской больницы по предписанию областного департамента внутреннего госаудита должны были вернуть надбавки к зарплате за время работы в период карантина. История завершилась в пользу врачей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Из материалов дела установлено, что департаментом внутреннего государственного аудита по Костанайской области в рамках проведенной проверки по вопросу использования бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией выявлены нарушения трудового законодательства, а именно - необоснованную выплату надбавок врачам, установленных приказом министра здравоохранения РК.

«Согласно аудиторскому заключению нарушение трудового законодательства выразилось в том, что оплата надбавок осуществлялась без дублирующих приказов о переводе врачей и внесения изменений в трудовой договор.

По результатам проверки вынесено предписание о восстановлении в доход больницы около 2 млн тенге, выплаченных в виде надбавок двум врачам за работу в инфекционном стационаре. Последствия исполнения вынесенного предписания – возврат врачами выплаченных надбавок»,- пояснили в пресс-службе облсуда.

Рудненская больница, в свою очередь, подала иск о признании незаконным предписания вышеуказанного департамента, тогда как специализированным межрайонным экономическим судом области действия департамента внутреннего госаудита признаны законными.

«Судебная коллегия, пересматривая данное дело по апелляционной жалобе больницы, установила, что нарушения трудового законодательства носили формальный характер. Врачи фактически осуществляли врачебную деятельность в стационаре в период действия режима чрезвычайного положения и карантина, установленного в апреле – августе 2020 года. Решение отменено с вынесением нового решения об удовлетворении иска. Предписание РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области» в обжалуемой части отменено, соответственно выплаченные надбавки не подлежат возврату в доход больницы»,- говорится в сообщении.