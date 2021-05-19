У казахстанской вакцины много преимуществ - алматинский инфекционист

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующий инфекционным отделением городской инфекционной больницы города Алматы им. И.Жекеновой, инфекционист, пульмонолог Абзал Малбасканов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» ответил на вопросы о вакцинации против коронавирусной инфекции и назвал главные преимущества казахстанской вакцины.

- Респираторные вирусные инфекции и обострения хронических заболеваний являются ли противопоказаниями при вакцинации от коронавируса?

- Вакцина - это информирование нашего организма, то есть иммунной системы. Но если в организме идет какой-либо воспалительный процесс и идут какие-то изменения, то не следует проводить вакцинацию. Это может привести к дополнительной нагрузке на организм. В связи с этим вакцинацию лучше делать в здоровом состоянии, после полного выздоровления ОРВИ или других обострений хронических заболеваний. Это необходимо, чтобы в дальнейшем не было каких-либо осложнений в результате вакцинации. Мы когда ведем ребенка на прививку, тоже смотрим его общее состояние здоровья. Точно также при вакцинации при коронавирусе.

Если молодой человек чувствует себя абсолютно удовлетворительно, почему бы не пойти сразу на вакцинацию. Но есть люди среднего возраста и есть люди, имеющие сопутствующие заболевания. Этим людям лучше предварительно перед вакцинацией проконсультироваться у врача.

- Следует ли сделать тест на антитела и ПЦР-тест на коронавирус перед вакцинацией?

- Если у человека нет контакта с инфицированным пациентом, то ПЦР- тест, конечно не обязательно делать. Если даже человек в прошлом году переболел или недавно переболел. В этом случае ему лучше сдать на иммуноферментный анализ (ИФА-тест) для выявления у себя наличие антител. Если антитела есть в малых титрах или вообще отсутствуют, то необходимо сделать ИФА-тест, а потом уже поставить вакцину. Бывают такие случаи, когда живут в семье два-три человека и один заболевает, а второй сразу бежит делать себе вакцину, чтобы защититься. Получается, в этом случае контактный человек уже был заражен и на зараженный организм делает вакцину. Потом он заболевает и будет говорить, что заболел из-за вакцины. На самом деле, если изучать историю то выявляется, что он был в контакте с инфицированным пациентом. В этом случае лучше сдать первым делом ПЦР-тест и переждать 7-14 дней.

- Если человек переболел коронавирусом, то по истечение какого времени ему можно получить вакцину?

- У пациентов, которые переболели в 2020 году, мы не знали какие у них титры на антитела коронавируса. Иммунитет у каждого был разный: краткосрочный, долгосрочный и вечный. Вечность не прошла, о долгосрочности можно не говорить. У тех, кто переболел летом прошлого – не у всех наблюдается снижение титров на антитела. А у некоторых она уже отсутствует. Этим людям лучше сделать ИФА-тест. Если титры на антитела покажут низкий показатель, то тогда стоит провести вакцинацию.

Ваше мнение о казахстанской вакцине?

- Во-первых, мы страна, у которой есть собственная разработка вакцины. Это многого стоит. Наука в Казахстане обладает серьезными ресурсами. В институте, где разрабатывалась вакцина от коронавируса, до этого разрабатывались и другие вакцины, которыми прививались наши дети и, в целом, не одно поколение. И мы все живы и здоровы. Сам механизм казахстанской вакцины от коронавируса сделан проверенным способом. Она не сможет вызвать заболевание коронавирусом. Априори не может вызвать. Вирион, который использовался для создания вакцины, не содержит полноценный живой вирус. Это инактивированная вакцина. Конечно, сейчас видов вакцины много. В чем выигрывает наша вакцина? Во-первых, давайте возьмем европейские вакцины. Они должны транспортироваться в морозильнике при температуре -70 градусов. Пока мы будем оттуда перевозить, покупая за большие деньги качество, вакцина может пострадать. И здесь может сыграть человеческий фактор. Если говорить о вакцине из ближайших стран – это тот же «Спутник -V», то ее можно перевозить в температуре -18 градусов. То есть, в обычном холодильнике. В чем преимущество нашей вакцины? Условия хранения +2-3 градуса. Особые термоконтейнеры ей не нужны. В чем она выигрывает? Механизм проверенный, простой и удобная транспортировка. «QazCovid-in» как раз выпущен для обеспечения своего населения: ее не надо покупать где-то за рубежом. И мы наблюдаем тот факт, что те, кто получил данную вакцину, переносят ее вполне удовлетворительно.