У казахстанского тяжеловеса сменился соперник по бою в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер первого тяжелого веса Серик Мусадилов (10-0, 9 КО) по прозвищу «Панда» планирует вернуться на ринг 20 ноября в Майами (штат Флорида, США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Изначально соперником Мусадилова должен был стать американец Шон Миллер (18-6-1, 7 КО), однако теперь BoxRec.com указывает в качестве оппонента казахстанца другого представителя США Дастина Лонга (6-2-2, 4 КО). Поединок будет рассчитан на восемь раундов.

Отметим, что это уже второй срыв боя Мусадилова с Миллером — они планировали подраться в сентябре, но тогда Шон получил травму за несколько часов до церемонии взвешивания и не смог выйти на ринг.В последний раз Серик Мусадилов выходил на ринг 9 июля так же в Майами. В том поединке он единогласным решением судей победил американца Ламонта Кейперса (11-15-5, 2 КО) и выиграл вакантный титул чемпиона NABA в крузервейте.