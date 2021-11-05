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У казахстанского тяжеловеса сменился соперник по бою в США
5 Ноября 2021 13:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер первого тяжелого веса Серик Мусадилов (10-0, 9 КО) по прозвищу «Панда» планирует вернуться на ринг 20 ноября в Майами (штат Флорида, США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Изначально соперником Мусадилова должен был стать американец Шон Миллер (18-6-1, 7 КО), однако теперь BoxRec.com указывает в качестве оппонента казахстанца другого представителя США Дастина Лонга (6-2-2, 4 КО). Поединок будет рассчитан на восемь раундов.Отметим, что это уже второй срыв боя Мусадилова с Миллером — они планировали подраться в сентябре, но тогда Шон получил травму за несколько часов до церемонии взвешивания и не смог выйти на ринг.
В последний раз Серик Мусадилов выходил на ринг 9 июля так же в Майами. В том поединке он единогласным решением судей победил американца Ламонта Кейперса (11-15-5, 2 КО) и выиграл вакантный титул чемпиона NABA в крузервейте.
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