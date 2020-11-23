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У казахстанского туриста выявили коронавирус  в Египте

Автор:  
Виктор Сутягин
23 Ноября 2020, 18:47
У казахстанского туриста выявили коронавирус  в Египте

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ. КАЗИНФОРМ – В Египте у казахстанского туриста выявили коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Шарм-эш-Шейхе у одного из туристов, который должен был вылететь в Казахстан, при прохождении ПЦР-теста был выявлен коронавирус. Мужчина болеет бессимптомно. Он помещен в карантинный блок, где за ним наблюдают медицинские работники. Все расходы по его проживанию, питанию покрываются за счет страховки. После того, как заболевший выздоровеет, его отправят на родину», - сообщил корреспонденту Казинформа представитель туристической компании «Нефер тур» Ибрагим Елатар.


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