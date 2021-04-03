У казахстанского боксера Жанкоша Турарова сорвался бой за титул WBO в Дубае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) не сможет выступить в сегодняшнем вечере бокса в Дубае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Планировалось, что он проведет защиту титула чемпиона WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе в бою с британцем Тайроном Маккенной (21-2-1, 6 КО). Однако, как проинформировал организатор шоу, промоутерская компания D4G Promotions, Тураров снялся с поединка. Сообщается, что бой будет перенесен на новую дату.

По словам Жанкоша, причиной послужили начавшиеся у него проблемы со здоровьем, а именно заболевание COVID-19, передает Sports.kz.

«Я не смогу участвовать на сегодняшнем турнире в связи с коронавирусом. После того, как я прилетел в Дубай, у меня начались симптомы насморка, потери вкуса, температуры и сильной отдышки. После обязательной сдачи ПЦР теста к турниру 1 апреля у меня вышел положительный результат, и меня изолировали в номере отеля, это и была причиной моего отсутствия на взвешивании. Однако, не смотря на это, я тренировался, бегал и прыгал на скакалке внутри своего номера все эти дни, я держался в форме хоть и болел и провел взвешивание в изолированных условиях, показав дозволенный вес. После чего я настоял на сдаче повторного теста. К сожалению, он также показал положительный результат, и я, понимая свою ответственность перед окружающими, а также в связи с вынужденной изоляцией был исключен из турнира», — написал Тураров в Instagram.