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    10:42, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    У казахстанского боксера с 24 победами изменилась дата титульного боя

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) в своем следующем поединке проведет защиту титула чемпиона WBO Inter-Continental в полусреднем весе в бою с британцем Тайроном Маккенной (21-2-1, 6 КО) по прозвищу «Могучий кельт». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Изначально планировалось, что он состоится в Дубае (ОАЭ) 12 марта, однако поединок был перенесен на другую дату — 3 апреля. Место проведения осталось прежним.

    В главном бою вечера сразятся действующий чемпион мира WBO во втором полулегком весе из США Джамел Херринг (22-2, 10 КО) и экс-чемпион мира IBF в полулегкой категории, британец Карл Фрэмптон (28-2, 16 КО).
    Для Турарова этот бой станет первым с июля 2019 года — тогда в Нур-Султане он нокаутировал в третьем раунде аргентинского боксера Мауро Максимилиано Годоя (32-6-1, 17 КО).



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