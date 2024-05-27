У казахстанских школьников начались промежуточные и итоговые экзамены

Сегодня в казахстанских школах начался этап сдачи промежуточных и итоговых экзаменов. Они продлятся до 11 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Впервые в этом году в целях оценки усвоения обучающимися содержания программ и определения уровня грамотности чтения и письма для 5-8, 10 классов до 31 мая пройдет экзамен по казахскому языку, точные даты сдачи экзамена учебные заведения устанавливают самостоятельно. Он состоит из двух частей: письменной и устной. Учащимся предстоит написать эссе, а также продемонстрировать свои навыки в чтении, разговорной речи и понимании текста.

С 29 мая по 10 июня пройдут заключительные экзамены для учащихся 9 классов, а для 11-классников с 28 мая по 11 июня.

- Обучающиеся 9 школ Актюбинской, 20 школ Атырауской и 5 школ Северо-Казахстанской областей освобождены от промежуточной и итоговой аттестации в связи с объявлением чрезвычайной ситуации природного характера в данных регионах, – отметили в пресс-службе ведомства.

Всего итоговую аттестацию пройдут свыше 340 тысяч 9-классников, 11 класс завершают 186 тысяч выпускников.