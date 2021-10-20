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    17:23, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    У казахстанских предпринимателей появится профессиональный праздник

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День предпринимателей Казахстана планируют отмечать 9 сентября. Министерство национальной экономики уже приступило к разработке соответствующего проекта постановления Правительства. Об этом сообщили в НПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Праздник предназначен для того, чтобы выразить благодарность и уважение к людям, которые добились успеха, иногда вопреки всему, и сумели помочь многим людям, создавая для них рабочие места. 9 сентября, в день предпринимателей, будут отмечать заслуги людей, которые открывают свой бизнес, продвигают благотворительную, социальную и этическую практику ведения бизнеса, привлекать внимание к вопросам инноваций, лидерства, а также актуальным проблемам предпринимательства», - сообщили в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

    С инициативой учреждения официального профессионального праздника выступила Национальная палата предпринимателей. В августе этого года она обратилась с идеей в Правительство.

    «День предпринимателей Казахстана – действительно актуально и важно для сотен тысяч казахстанцев, рассказали в НПП.

    «Пандемия заставила сокращаться, оптимизироваться, менять модели управления, форматы бизнеса. И сегодня бизнесмены – герои, они достойны получить признание за труд. Заслуги бизнесменов отмечают в разных странах. Аналогичные даты есть в США, Индии, КНР, а также в соседних странах России, Беларуси, Украине, Азербайджане, Кыргызстане, Армении. В эти дни проходят профильные выставки, презентации, обучающие семинары и консультации, тренинги и круглые столы, ярмарки, вручаются знаки отличия предпринимателям», - отметили в НПП.

    Кроме того, существуют два международных праздника: 15 апреля – Международный день предпринимателя и 21 августа – Всемирный день предпринимателей.

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