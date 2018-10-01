У казахстанки отобрали ребенка в ФРГ: комментарий ЮНИСЕФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный прокомментировал случай с казахстанской, у которой отобрали ребенка в Германии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ребенок должен жить в семье, со своими родителями. Конечно, когда ребенка забирают из семьи - это крайняя мера. Мы исходим из того, чтобы предпринимались все меры для того, чтобы защищать интересы ребенка. Проблемы взрослых - полиции, правоохранительным органам нельзя решать за счет ребенка. Прежде всего, это определено в конвенции о правах ребенка, который Казахстан ратифицировал более 20 лет назад», - сказал Юрий Оксамитный в интервью журналистам в кулуарах сетевого совещания национальных статистических бюро Европы и Центральной Азии.



Он также отметил, что ЮНИСЕФ не занимается рассмотрением конкретных случаев.



«Мы работаем на стратегическом и политическом уровне по широкому кругу вопросов, которые касаются выживания, развития, защиты прав детей. Что касается конкретного случая, то это, наверное, прежде всего вопросы, которые находятся в ведении Министерства иностранных дел РК и Уполномоченного по правам ребенка. На мой взгляд, важно в полной мере учитывать все детали. Иногда делаются эмоциональные заявления, которые ничего не стоят и люди, зачастую не разобравшись, делают конкретный комментарий, который ничего общего с реальной ситуацией не имеет. Поэтому я призываю коллег и соцработников разбираться по существу вопроса, который касается ребенка», - подчеркнул Юрий Оксамитный.



Представитель ЮНИСЕФ добавил, что ребенок - человек не взрослый, и зачастую дети не могут сформулировать точно, что произошло.



«Поэтому большое значение имеют специально подготовленные сотрудники на всех уровнях - психолог, социолог, представитель прокуратуры для того, чтобы ребенок получил не только поддержку, но и был правильно понят по тем вопросам, которые касаются его жизни. Здесь мы поддерживаем активное взаимодействие казахстанских специалистов с представителями других стран. Большой прогресс в этом плане достигнут. Гражданское общество становится открытым. Сейчас очень трудно что-то вскрыть, и все становится быстро известно. Необходимо не торопиться и пытаться максимально разобраться в том, что происходит. Мы здесь в Казахстане про то, что было в Германии, не знаем. Но я уверен, что представители Казахстана пытаются разобраться в этой ситуации и скоро ответы на эти вопросы найдутся», - резюмировал Юрий Оксамитный.



Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге сообщил, что власти Германии отобрали у казахстанки дочь. В настоящее время идет расследование, ребенок находится в приюте. По данным немецких властей, мать якобы наказала ребенка перед сборами в школу, о чем девочка пожаловалась в учебном заведении.