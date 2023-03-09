Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

У Казахстана и Таджикистана большой неиспользованный потенциал сотрудничества - Еркин Тукумов

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Марта 2023, 20:45
У Казахстана и Таджикистана большой неиспользованный потенциал сотрудничества - Еркин Тукумов Фото: kisi.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор КИСИ при Президенте Республики Казахстан Еркин Тукумов провел в Душанбе рабочую встречу с руководством Центра стратегических исследований Таджикистана, передает МИА «Казинформ».

Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух государств, возможности региональной кооперации и предстоящие в этом году мероприятия высокого уровня, в том числе визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Астану.

photo

В ходе встречи Еркин Тукумов подчеркнул системность и стратегический характер отношений между двумя странами, а также отметил, что Казахстан является ведущим экономическим партнером Таджикистана, вторым после Китая по объемам торгового оборота. В последние годы этот показатель стабильно растет и по итогам 2022 года приблизился к 1,5 млрд долларов, что на 23% больше, чем годом ранее. Глава КИСИ сделал акцент на перспективных сферах экономики, в которых у двух стран есть большой неиспользованный потенциал сотрудничества. Среди них можно выделить пищевую промышленность, сельское хозяйство, энергетику и цифровые технологии. Директор ЦСИ при Президенте Республики Таджикистан сказал про важность исследовательского взаимодействия между аналитическими центрами и предложил провести в ближайшие месяцы казахстанско-таджикский экспертный форум.

Встреча прошла на полях международной конференции «Таджикистан и Центральная Азия: политика добрососедства, взаимной помощи, вечной дружбы и совместного развития», которая состоится 10 марта в Душанбе.

photo


Таджикистан   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане