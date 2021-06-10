У Казахстана есть значительные возможности для развития индустрии моды - «Бейкер Макензи Интернэшнл»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член глобального исполнительного комитета «Бейкер Макензи», заместитель председателя «Бейкер Макензи Интернэшнл» доктор Констанц Ульмер-Айлфорт предложила разработать кампанию по информированию крупных западных брендов и магазинов о возможностях производства своей одежды по договорам в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что одежда и текстиль являются одними из приоритетных секторов экономики Казахстана, этот сектор является в значительной степени недостаточно развитым. Мы считаем, что у Казахстана есть значительные возможности для развития индустрии моды и текстиля, что позволит сделать одежду и текстиль одним из ведущих несырьевых экспортных позиций страны», - сказала спикер в ходе заседания Совета иностранных инвесторов.

Она отметила, что в качестве члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Казахстан может экспортировать свою продукцию для 166 миллионов человек, проживающих в других странах ЕАЭС без каких-либо таможенных пошлин. Кроме того, имеется отличное транспортное сообщение с другими странами ЕАЭС.

«С некоторых пор многие крупные западные модные бренды и магазины одежды ищут возможности заключения договоров для производства одежды в альтернативных местах с целью решения проблем, связанных с напряженностью в вопросах торговли и с политическими ограничениями, и с целью достижения устойчивого развития, включая вопросы прав человека и безопасные условия труда. Казахстан может оправдать ожидания западных модных брендов», - сказала заместитель председателя «Бейкер Макензи Интернэшнл».

По словам доктора Констанц Ульмер-Айлфорт, для увеличения экспорта в другие страны ЕАЭС и для производства одежды и текстиля по договорам с западными брендами и магазинами одежды, Казахстану нужно будет снизить затраты на производство и экспорт одежды и текстиля, а также улучшить качество производственных мощностей.

«Для этого потребуются следующие шаги. Потребуется построить ряд новых, современных заводов и фабрик. Это будет включать предоставление земли в долгосрочную аренду с низкими затратами и государственную поддержку строительства. Фабрики, которые будут строиться, должны отвечать требованиям современного уровня развития техники и технологий. Использование современных технологий, автоматизации и искусственного интеллекта поможет снизить затраты на рабочую силу, и тем самым позволит обеспечить конкурентные предложения. Снижение тарифов на электроэнергию позволит снизить эксплуатационные расходы на таких новых фабриках», - считает заместитель председателя «Бейкер Макензи Интернэшнл».

Она заявила, что освобождение от налогов, включая корпоративный подоходный налог, социальный налог, налог на землю и имущество, позволит привлечь в страну модные западные бренды и магазины и сделать Казахстан более конкурентоспособным по сравнению с другими странами, включая Вьетнам и Малайзию.

«Потребуется программа по отправке казахстанских специалистов за границу и для привлечения иностранных экспертов в Казахстан для передачи передового опыта и обучения местных специалистов с тем, чтобы обеспечить соответствие профессиональных знаний и умений работников современному уровню производства. Правительству необходимо будет разработать кампанию по информированию крупных западных брендов и магазинов о возможностях производства своей одежды по договорам с новыми заводами в Казахстане. Правительство может рассмотреть возможность предоставления определенных видов поддержки экспортного финансирования по крупным договорам с международными покупателями», - пояснила заместитель председателя «Бейкер Макензи Интернэшнл» Констанц Ульмер-Айлфорт.

Напомним, в формате онлайн проходит 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.