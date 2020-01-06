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У Казахстана есть первая лицензия на Паралимпийские игры-2020

6 Января 2020 11:36
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У Казахстана есть первая лицензия на Паралимпийские игры-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Паратаэквондист Нурлан Домбаев первым получил лицензию на Паралимпиаду в Токио. Спортсмен стал обладателем лицензии став лидером мирового рейтинга в категории К43 до 75 кг в соответствии с квалификационным отбором на Паралимпийские игры 2020, передает МИА «Казинформ».

Нурлан Домбаев – двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии и двукратный чемпион Европы. В 2019 году спортсмен завоевал 3 золотые и 1 серебряную медали: «золото» - на Чемпионате мира, Открытом Чемпионате Азии, Открытом Чемпионате Европы и «серебро» - на Чемпионате Африки.



Также в 2019 году Нурлан Домбаев стал «Лучшим спортсменом паралимпийского спорта» по версии Национальной спортивной премии «Altyn Samgay».


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Ключевые слова: Спорт,
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