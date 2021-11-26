У «Кайрата» осталась мотивация на последний матч в группе Лиги конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За пять сыгранных матчей на групповом этапе Лиги конференций алматинский «Кайрат» смог набрать лишь одно очко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сначала «Кайрат» сыграл вничью с «Омонией» (0:0), однако затем потерпел четыре поражения подряд: два от «Базеля» (2:4, 2:3) и два от «Карабаха» (1:2, 1:2). Таким образом, казахстанский клуб с одним очком занимает последнее место в группе. Перед заключительным туром положение команд в турнирной таблице группы Н выглядит так: «Базель» — 11 очков, «Карабах» — 11, «Омония» — 3, «Кайрат» — 1.

В последнем туре «Кайрат» в гостях сыграет с «Омонией», а «Базель» примет «Карабах» — они определят победителя группы.

