+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.84 EUR 482.32
RUB 5.77 CNY 67.32
Скачать
Новости
Вся лента >>>

У «Кайрата» осталась мотивация на последний матч в группе Лиги конференций

26 Ноября 2021 07:54
Поделиться:
У «Кайрата» осталась мотивация на последний матч в группе Лиги конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За пять сыгранных матчей на групповом этапе Лиги конференций алматинский «Кайрат» смог набрать лишь одно очко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Головкина признали королем среднего веса
Казахстанские команды вышли в финал ЧА по теннису (U-12) «Кайрат» уступил «Базелю» в Лиге конференций Турнир по қазақ күресі, посвященный 150-летию Кажымукана Мунайтпасулы, проходит в Туркестане

Сначала «Кайрат» сыграл вничью с «Омонией» (0:0), однако затем потерпел четыре поражения подряд: два от «Базеля» (2:4, 2:3) и два от «Карабаха» (1:2, 1:2). Таким образом, казахстанский клуб с одним очком занимает последнее место в группе. Перед заключительным туром положение команд в турнирной таблице группы Н выглядит так: «Базель» — 11 очков, «Карабах» — 11, «Омония» — 3, «Кайрат» — 1.

В последнем туре «Кайрат» в гостях сыграет с «Омонией», а «Базель» примет «Карабах» — они определят победителя группы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Спорт   #Футбол  
Поделиться:
Новости по теме
Головкина признали королем среднего веса
Казахстанские команды вышли в финал ЧА по теннису (U-12)
«Кайрат» уступил «Базелю» в Лиге конференций
Турнир по қазақ күресі, посвященный 150-летию Кажымукана Мунайтпасулы, проходит в Туркестане
Популярное
1 Снег и похолодание ожидается в Алматы
2 Где будет проходить линия ЛРТ в Алматы
3 Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО
4 Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
5 Пробивка проспекта Абая в Алматы: движение откроют до конца года
6 Какая погода будет 26 ноября в Казахстане
Читайте также
Определены победители республиканского молодежного форума «Мен жастарға сенемін»
Казахстанские команды вышли в финал ЧА по теннису (U-12)
Снег и похолодание ожидается в Алматы
Где будет проходить линия ЛРТ в Алматы
Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО
Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
Пробивка проспекта Абая в Алматы: движение откроют до конца года
Какая погода будет 26 ноября в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив