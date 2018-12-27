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У «Канело» есть планы на бой с Головкиным в 2019 году

27 Декабря 2018 09:25 140
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У «Канело» есть планы на бой с Головкиным в 2019 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал два самых вероятных поединка мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz

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«Я уверен, что «Канело» хочет этого, я знаю, DAZN хочет этого. Если посмотреть на опросы, есть два боя, Геннадий Головкин и Дэнни Джейкобс. И в идеале, если он сможет боксировать с ними обоими в течение года, вы должны отдать ему должное, потому, что это сложный год. Но я уверен, что у него был легкий поединок с Рокки Филдингом, так что он должен быть готов к тяжелой схватке на Синко де Майо», - заявил Хирн в интервью BoxingScene.com.

Напомним, Сауль Альварес встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным в сентябре на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Этот поединок закончился победой мексиканца по решению судей.

 

 

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Ключевые слова: Головкин, Спорт,
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