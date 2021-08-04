У какой категории лиц не вырабатываются антитела

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У какой категории лиц не вырабатываются антитела? На этот вопрос пояснение дала врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Сауле Атыгаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть ли какие-то данные: на ком вакцина не срабатывает, какими заболеваниями они болеют», - спросила журналист.

Алмаз Шарман, в свою очередь, ответил, что вопрос изучается, такой статистики не существует.

По словам врача-инфекциониста высшей категории, кандидата медицинских наук Сауле Атыгаевой, логично предположить, что не вырабатывают антитела те люди, которые имеют дефект иммунной системы.

«Так называемые пациенты с первичными, вторичными иммуннодефицитными состояниями, они не реагируют на поступление, как инактивированного вируса, так и вакцин, которые состоят из кусочков РНК данного вируса. В основном, это либо лица, часто болеющие, имеющие большое количество хронических заболеваний, в силу этих заболеваний, употребляющие лекарственные препараты или иные лечебные воздействия, которые вызывают иммуннодефицитное состояние. Эта категория лиц не вырабатывает антитела. Также были публикации о том, что 5% лиц вакцинированных вообще не вырабатывают никаких антител против данного возбудителя заболевания», - пояснила Сауле Атыгаева.