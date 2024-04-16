У иностранца конфисковали $90 тысяч в аэропорту Атырау

В феврале при прохождении на международный авиарейс направлением Атырау — Кутаиси у гражданина Грузии нашли наличными 100 тысяч долларов США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет госдоходов Министерства финансов РК.

— В ручной клади имелось 10 тысяч долларов США, остальные 90 тысяч долларов США были в багаже данного гражданина. Сокрытые денежные средства были обнаружены в багаже нарушителя работниками таможенного поста «Әуежай-Атырау» Атырауской области при проведении таможенного контроля. Контрольные мероприятия проводились совместно с сотрудниками департаментов пограничной службы и экономических расследований по Атырауской области, — говорится в сообщении Комитета.

Нарушитель привлечен к административной ответственности.

Согласно решению суда, вступившего в законную силу, 90 тысяч долларов США конфискованы в доход государства, остальные 10 тысяч долларов США вернули гражданину Грузии. Также с него взыскан административный штраф в размере 40 МРП.

Комитет госдоходов напомнил, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства или дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств или дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.