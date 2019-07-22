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У iKOMEK 109 появился чат-бот Whatsapp

22 Июля 2019 13:24 106
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У iKOMEK 109 появился чат-бот Whatsapp

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У единого городского контакт-центра iKOMEK 109 в дополнение к существующим каналам обращений добавился чат-бот Whatsapp. Теперь подать обращение станет еще легче, передает МИА «Казинформ».

Чат-бот iKOMEK109 покажет, как подать обращения с вложениями, получать уведомления о событиях в столице, найти ранее поданные обращения, обращение по регистрационному номеру.

Слово «бот» является сокращенным вариантом слова «робот». Это определенная программа, которая выполняет различного рода действия в автоматическом режиме, либо по команде или заданному расписанию.

Тем самым, боты помогают людям не только экономить свои силы и время, но и выполняют всю работу с лучшей и быстрой реакцией. На сегодняшний день они широко применяются во многих сферах деятельности: в рекламе, компьютерных играх, интернет-аукционах, мессенджерах и во многих других сферах.

Основными преимуществами чат-ботов являются:

– создание удобного инструмента для связи населения с местным исполнительным органом посредством социальных сетей без разработки дополнительных приложений;

– обеспечение более удобным сервисом отправки заявки в iKOMEK109;

– расширение способов оповещения жителей города о событиях;

– отсутствие необходимости в установке специальных приложений на мобильные устройства.

Подать свои обращения жители столицы могут по номеру

8-747-109-01-09.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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