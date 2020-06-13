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У годовалого ребенка и 92-летнего мужчины выявили коронавирус в Павлодарской области

13 Июня 2020 09:46
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У годовалого ребенка и 92-летнего мужчины выявили коронавирус в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области зарегистрировано 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами. Среди заболевших - жители сёл и городов региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«COVID-19 выявлен у 12 женщин 1954, 1957, 1959, 1969, 1972, 1975, 1976, 1977, 1983, 1988, 1960, 1961 годов рождения, трёх девочек, 2001, 2011, 2019 годов рождения, 15 мужчин, 1928, 1946, 1952, 1973, 1979, 1980, 1983, 1985, 1988, 1989, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999 годов рождения и пятерых мальчиков, 2001, 2003, 2005, 2008, 2010 годов рождения, - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области со ссылкой на межведомственную комиссию по противодействию COVID-19. - 31 заболевший - жители Павлодара, посёлка Ленинский и села Кенжеколь, двое – Экибастуза и двое – Щербактинского района. Несколько человек являются членами одной семьи».

У заболевших, по данным источника, наблюдались повышение температуры тела, кашель, слабость, недомогание, снижение аппетита и одышка. При осмотре людям были выставлены диагнозы «ОРВИ», «хронический бронхит», «внебольничная нижнедолевая пневмония», «острая бронхопневмония».

«Двенадцатилетнему мальчику был выставлен диагноз «уточнённые неинфекционные гастроэнтериты и колиты». 51-летняя женщина прилетела из Алматы, при ухудшении здоровья прошла ПЦР-обследование, результат - положительный, - добавили в МВК. - 92-летнему пациенту был выставлен диагноз «внебольничная пневмония». Пожилой мужчина несколько лет состоит на учёте с артериальной гипертензией, дисциркуляторной энцефалопатией, церебральным атеросклерозом, является инвалидом второй группы».

10 из заболевших контактировали с людьми, у которых ранее был выявлен коронавирус. У всех пациентов ПЦР-исследования дали положительный результат на COVID-19. Пациенты госпитализированы в инфекционные стационары Павлодара и Экибастуза, их состояние удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом.

«По состоянию на 12 июня в Павлодарской области зарегистрированы 333 случая заболевания коронавирусной инфекцией», - добавили в администрации региона.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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