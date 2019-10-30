У футбольного клуба «Каспий» сменился руководитель

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Исполняющим обязанности руководителя футбольного клуба (ФК) «Каспий» назначен Ерлан Есимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФК «Каспий».

«29 октября, в связи с истечением срока действия трудового договора с Юном В.К., исполняющим обязанности руководителя клуба назначен Есимов Ерлан Булатович», - говорится в сообщении.

46-летний Ерлан Есимов, юрист с 20-летним стажем, член Палаты юридических консультантов «ZAŃ 362».