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У футбольного клуба «Каспий» сменился руководитель

30 Октября 2019 14:27
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У футбольного клуба «Каспий» сменился руководитель

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Исполняющим обязанности руководителя футбольного клуба (ФК) «Каспий» назначен Ерлан Есимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФК «Каспий».

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«29 октября, в связи с истечением срока действия трудового договора с Юном В.К., исполняющим обязанности руководителя клуба назначен Есимов Ерлан Булатович», - говорится в сообщении.

46-летний Ерлан Есимов, юрист с 20-летним стажем, член Палаты юридических консультантов «ZAŃ 362».

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Ключевые слова: Спорт, Назначения, Мангистауская область,
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