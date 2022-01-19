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У Фонда «Қазақстан халқына» не будет большой штатной численности - Болат Жамишев

19 Января 2022 13:22
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У Фонда «Қазақстан халқына» не будет большой штатной численности - Болат Жамишев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд «Қазақстан халқына» не будет иметь большую штатную численность, а будет работать через общественные организации. Об этом заявил председатель правления Фонда Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ранее Болат Жамишев рассказал , как создавался фонд и каким образом был определен состав попечительского совета.

«Фонд не будет иметь большую штатную численность. Это будет, я предполагаю, 25 человек ориентировочно. С такой численностью мы не сможем принимать заявки от всего населения страны, для этого надо иметь громадный аппарат. Мы будем работать через общественные организации, которые работают в сфере благотворительности. Мы будем их партнерами. Мы не будем финансировать эти общественные организации. Ни одного тиына на их содержание не дадим. Но в реализации проектов, которыми они занимаются, мы будем их партнерами», - рассказал в эфире программы «Ошакбаев LIVE» на телеканале «Хабар 24».

Болат Жамишев при этом заявил, что лицом Фонда он не будет.

«Лицом Фонда будут наши общественные организации, занимающиеся благотворительностью. Работа ведется. Расширение этой работы мы сможем обеспечить вместе с этими организациями», - считает спикер.

«Мы будем получать все необходимые документы от благотворительных организаций, а деньги будем переводить получателям», - уточнил председатель Фонда.



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#Общество   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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