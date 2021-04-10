У ФК «Тараз» - очередная победа в чемпионате страны

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ ­– С разгромным счетом футбольный клуб «Тараз» обыграл карагандинский «Шахтер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ФК «Тараз», в четвертом туре Olimpbet чемпионата страны «Тараз» на своем поле обыграл «Шахтер» из Караганды со счетом 4:0.

Таразцы начали матч с острых атак, заработав несколько угловых ударов. Вскоре один из них принес результат. Таразский игрок Обилор выпрыгнул выше всех и поразил цель - 1:0.

Горняки бросились отыгрываться, но хозяева были бдительны, и после удара Арсена Хубулова сэйв совершил Мухамеджан Сейсен.

Второй гол стал очень похожим на первый – тот же Обилор после углового также головой поразил цель – 2:0.

Во втором тайме гости вынуждены были раскрыться, и таразцы стали еще острее играть на контратаках. Хозяева выпустили ряд молодых игроков, которые также не подкачали. После паса Гаврилы Кана легионер команды Педро Эуженио забивает третий гол – 3:0!

А в конце встречи вышедший один на один с вратарем Ненад Адамович забил четвертый гол. 4:0 .

«Убедительная победа хозяев, которые после этого матча на некоторое время стали единоличными лидерами КПЛ. Отметим, что в матче все голы забили легионеры, что говорит о точечной селекции клуба. Поздравляем футболистов и болельщиков команды с этой победой!» - отметили в пресс-службе ФК «Тараз».

Напомним, первую и важнейшую победу в чемпионате страны «Тараз» одержал, обыграв в гостях кызылординский «Кайсар» – 3:2. Победа примечательна тем, что команда уже к 22 минуте уступала в счете 0:2. Основной костяк команды составляют воспитанники клуба.

Глава региона провел встречу с футбольным клубом в канун отъезда команды в Кызылорду. Футболисты вручили ему форму клуба с 10-м номером, вымпел и футбольный мяч.