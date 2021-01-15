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У двух прибывших из Дубая и Шарм-эль-Шейха казахстанцев выявлен коронавирус

15 Января 2021 13:15
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У двух прибывших из Дубая и Шарм-эль-Шейха казахстанцев выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 января на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Нидерландов, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Российской Федерации и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

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Из 2 053 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 773 человек, без справок прибыли 280 граждан РК.

В том числе: в аэропорт г. Нур-Султана – 6 рейсов, 750 пассажиров, со справками - 644, без справок - 106;
в аэропорт г. Алматы – 5 рейсов, 1 095 пассажиров, со справками - 948, без справок - 147;
в аэропорт г. Атырау – 2 рейса, 208 пассажиров, со справками - 181, без справок - 27.
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
По результатам ПЦР-анализа, из 189 граждан РК, прилетевших без справок в РК 13 января 2021 года, у двух пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Дубай – Нур-Султан, другой пассажир – рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан.

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#Минздрав РК   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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