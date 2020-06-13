У двух подростков обнаружили коронавирус в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали восемь инфицированных COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, все входят в группу контактных с ранее заболевшими. Пациентов – четырех женщин 42-х, 64-х и 55-ти лет, двух мужчин 48-ми и 25-ти лет, двух подростков 18-ти и 16-ти лет – госпитализировали в инфекционный стационар.
«Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Эпидемиологическое расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе.
Всего в регионе с 24 марта зарегистрировали 84 инфицированных коронавирусом. Из них 48 человек выздоровели.
На минувшей неделе в регионе регистрировали так называемые внутренние случаи инфицирования. Ранее преобладали завозные.
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