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У двух подростков обнаружили коронавирус в СКО

13 Июня 2020 11:58
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У двух подростков обнаружили коронавирус в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали восемь инфицированных COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, все входят в группу контактных с ранее заболевшими. Пациентов – четырех женщин 42-х, 64-х и 55-ти лет, двух мужчин 48-ми и 25-ти лет, двух подростков 18-ти и 16-ти лет – госпитализировали в инфекционный стационар.

«Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Эпидемиологическое расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе.

Всего в регионе с 24 марта зарегистрировали 84 инфицированных коронавирусом. Из них 48 человек выздоровели.

На минувшей неделе в регионе регистрировали так называемые внутренние случаи инфицирования. Ранее преобладали завозные.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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