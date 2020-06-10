У двух детей обнаружили коронавирус в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали семь инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, пять человек являются контактными с ранее заболевшими. ПЦР-исследование подтвердило наличие у них COVID-19. Среди заболевших - два ребенка в возрасте до 14 лет.

Еще два человека, у которых обнаружили коронавирус, обратились в медучреждение с жалобами на общее состояние здоровья.

«Все госпитализированы в инфекционное отделение больницы Петропавловска. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. Эпидемиологическое расследование продолжается», - проинформировали в пресс-службе.

Всего в регионе зарегистрировали 72 инфицированных коронавирусной инфекцией. Из них 48 человек выздоровели.

На протяжении нескольких недель в регионе выявляли завозные случаи COVID-19.