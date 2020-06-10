У двух детей обнаружили коронавирус в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали семь инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, пять человек являются контактными с ранее заболевшими. ПЦР-исследование подтвердило наличие у них COVID-19. Среди заболевших - два ребенка в возрасте до 14 лет.
Еще два человека, у которых обнаружили коронавирус, обратились в медучреждение с жалобами на общее состояние здоровья.
«Все госпитализированы в инфекционное отделение больницы Петропавловска. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. Эпидемиологическое расследование продолжается», - проинформировали в пресс-службе.
Всего в регионе зарегистрировали 72 инфицированных коронавирусной инфекцией. Из них 48 человек выздоровели.
На протяжении нескольких недель в регионе выявляли завозные случаи COVID-19.
- Капшагай закрыли, чтобы не допустить массового скопления людей
- Жандарбек Бекшин назвал три уязвимые к коронавирусу группы лиц
- Марат Башимов о доступе к информации в здравоохранении: Всё, что законами не запрещено, должно быть доступно
- За злостную неуплату алиментов трем своим детям задержали женщину в Павлодарской области
- В Атырауской области - пять новых случаев коронавируса
- Более 700 тысяч потребзаймов социально уязвимых слоев населения погашены в 2019 году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана