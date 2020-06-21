+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 20 °С
USD 403.79 EUR 452.77
RUB 5.82 CNY 57.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

У двух абитуриентов была выявлена высокая температура

21 Июня 2020 22:45
Поделиться:
У двух абитуриентов была выявлена высокая температура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе запуска на сдачу Единого национального тестирования у двух абитуриентов была выявлена высокая температура, они смогут пересдать в другой день. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Telegram Министерства образования и науки РК.

Новости по теме
Итоги первого дня ЕНТ: 160 человек лишились возможности сдать тестирование
222 выпускника сдали ЕНТ в Атырау Более шести тысяч абитуриентов сдают ЕНТ в Казахстане ЕНТ стартовало в Казахстане

В первый день ЕНТ планировали сдать 6512 человек. Не явились 144 абитуриента.

Как сообщалось, в течение дня 160 абитуриентов лишились возможности сдать ЕНТ: 73 абитуриента за попытку пронести запрещенные предметы, 87 – за нарушения правил. Большинство из них в Туркестанской области и Шымкенте.

Нынешнее ЕНТ проходит в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на это, поступило рекордное количество заявок на тестирование, их общее количество 131 755. Из них от выпускников этого года - 82 %, что на 15 % выше показателя прошлого года. Среди новшеств ЕНТ-2020, прежде всего, соблюдение санитарных норм.

С 21 июня по 5 июля общее количество составит 15 потоков. Заполнение аудитории сокращается до 35%. В одной аудитории в среднем будут находиться 18 человек. Соответственно ЕНТ будет проводиться не 6 дней, как позволяет проектная мощность, а 15 дней, чтобы комплектовать небольшие потоки. Ранее организаторы ЕНТ попросили родителей выпускников оставаться дома.

Ранее организаторы ЕНТ попросили родителей выпускников оставаться дома. Директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов разъяснил, нужно ли проходить ПЦР-исследование для сдачи ЕНТ. В целях обеспечения открытости и объективности сдачи теста приказом Министерства образования и науки во всех регионах страны создана рабочая группа, антикоррупционная служба мониторит родительские чаты перед ЕНТ. Как заверили в МОН РК, тестирование будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм.



Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Безопасность   #МОН   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Гульмира Байзакова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив