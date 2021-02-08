У двоих прилетевших в Казахстан авиапассажиров выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У двоих пассажиров, прилетевших без справок ПЦР в Казахстан 6 февраля, выявлена коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

7 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 18 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, РФ и Таджикистана.

Из 2 474 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 712 человек, без справок прибыло 762 гражданина РК.

В том числе:

в аэропорт г. Нур-Султан – 9 рейсов, 1 086 пассажиров, со справками - 727, без справок - 359;

в аэропорт г. Алматы – 7 рейсов, 1 248 пассажиров, со справками - 920, без справок - 328;

в аэропорт г. Усть-Каменогорска – 1 рейс, все 12 пассажиров со справками;

в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 128 пассажиров, со справками - 53, без справок - 75.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 484 граждан РК, прилетевших без справок в РК 6 февраля 2021 года, у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Дубай – Алматы, второй - рейсом Франкфурт – Нур-Султан.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 февраля, Нур-Султан находится в «красной зоне» по распространению коронавируса.