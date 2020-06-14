У двоих детей подтвердился коронавирус в Актобе
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области зарегистрированы 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами по состоянию на 13 июня 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
По результатам диагностических исследований ПЦР диагноз COVID-19 подтвердился у девяти женщин, 1946, 1965, 1950, 1940, 1950, 1964, 1991, 1960, 1980 годов рождения, у троих мужчин, 1950, 1942, 1991 года рождения, а также у девочки и мальчика, 2015 года рождения. Все они являются жителями города Актобе.
Пациенты обследованы на коронавирус при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ.
В настоящее время состояние больных удовлетворительное, они изолированы в инфекционную больницу и получают лечение соответственно утвержденному протоколу.
Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 13 июня в регионе выявлено 516 человек с инфекцией COVID-19.
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