+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 32 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

У двоих детей подтвердился коронавирус в Актобе

14 Июня 2020 17:45
Поделиться:
У двоих детей подтвердился коронавирус в Актобе

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области зарегистрированы 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами по состоянию на 13 июня 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
Семь блокпостов вернут в Кокшетау
Жесткий карантин ввели в Баку и других городах Азербайджана Павлодарские поисковики нашли родных погибшего в годы ВОВ воина-казахстанца Стали известны подробности о 18 новых случаях коронавируса в ВКО

По результатам диагностических исследований ПЦР диагноз COVID-19 подтвердился у девяти женщин, 1946, 1965, 1950, 1940, 1950, 1964, 1991, 1960, 1980 годов рождения, у троих мужчин, 1950, 1942, 1991 года рождения, а также у девочки и мальчика, 2015 года рождения. Все они являются жителями города Актобе.

Пациенты обследованы на коронавирус при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное, они изолированы в инфекционную больницу и получают лечение соответственно утвержденному протоколу.

Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 13 июня в регионе выявлено 516 человек с инфекцией COVID-19.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив