У двоих детей подтвердился коронавирус в Актобе

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области зарегистрированы 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами по состоянию на 13 июня 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

По результатам диагностических исследований ПЦР диагноз COVID-19 подтвердился у девяти женщин, 1946, 1965, 1950, 1940, 1950, 1964, 1991, 1960, 1980 годов рождения, у троих мужчин, 1950, 1942, 1991 года рождения, а также у девочки и мальчика, 2015 года рождения. Все они являются жителями города Актобе.

Пациенты обследованы на коронавирус при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное, они изолированы в инфекционную больницу и получают лечение соответственно утвержденному протоколу.

Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 13 июня в регионе выявлено 516 человек с инфекцией COVID-19.