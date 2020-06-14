У доставленной в стационар без сознания павлодарки обнаружили изменения в легких

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Короновирусная инфекция была подтверждена у жительницы города Павлодар 1942 года рождения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее,

«В анамнезе у пациентки - гипертоническое заболевание. Девятого июня бригадой скорой помощи доставлена в провизорный стационар в связи с потерей сознания, осмотрена нейрохирургом, при инструментальном осмотре выявлены изменения в лёгких, - сообщили прессе в управлении здравоохранения Павлодарской области. - Предложена госпитализация, от которой отказалась».

Десятого июня бригадой скорой помощи женщина была доставлена с жалобами на повышение температуры тела в провизорный стационар. У неё взяли мазок на COVID-19. Результат от 11 июня был отрицательный. На фоне проводимой интенсивной терапии состояние пациентки ухудшалось, добавили в облздраве.

«Пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь, организована консультация необходимых специалистов. Лечение проводилось согласно утвержденным стандартам, протоколам диагностики и лечения заболеваний, - подчеркнули в управлении. - Несмотря на проводимую интенсивную терапию, оказанную медицинскую помощь, двенадцатого июня 2020 года, в 06 часов 30 минут, констатирована биологическая смерть пациента».

Согласно решению комиссии по изучению летальных исходов летальный случай зарегистрирован как от коронавирусной инфекции. Одиннадцатого июня повторно взят анализ на COVID 19, результат от 12 июня 22 часов 20 минут был положительным.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершей», - заявили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Смерть пациентки в Павлодарской области стала 73-м летальным случаем от коронавирусной инфекции в Казахстане.



