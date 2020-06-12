У депутата Мажилиса Бекболата Тлеухана выявили коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У депутата Мажилиса Парламента Бекболата Тлеухана выявили коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook .

«В последнее время многие граждане беспокоятся за мое здоровье и обращаются ко мне. Мировая пандемия коснулась и меня. Тест на коронавирус показал положительный результат. Сначала я принимал лечение дома. Сейчас нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Получаю соответствующее лечение. Испытываю симптомы COVID-19. На сегодня увеличился риск распространения вируса. Поэтому, призываю граждан строго соблюдать все меры. Даже если режим ЧП закончился, карантин - еще нет», - написал Бекболат Тлеухан.