Новости
У депутата Мажилиса Бекболата Тлеухана выявили коронавирус
12 Июня 2020 11:55
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У депутата Мажилиса Парламента Бекболата Тлеухана выявили коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеО летальных случаях от коронавируса в Нур-Султане рассказала Сауле Кисикова Мажилис принимает все необходимые меры для нераспространения коронавируса В Пекине впервые за несколько недель выявили локальный случай передачи коронавируса
Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook .
«В последнее время многие граждане беспокоятся за мое здоровье и обращаются ко мне. Мировая пандемия коснулась и меня. Тест на коронавирус показал положительный результат. Сначала я принимал лечение дома. Сейчас нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Получаю соответствующее лечение. Испытываю симптомы COVID-19. На сегодня увеличился риск распространения вируса. Поэтому, призываю граждан строго соблюдать все меры. Даже если режим ЧП закончился, карантин - еще нет», - написал Бекболат Тлеухан.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Новорожденному с коронавирусом провели операцию на сердце в Туркестанской области
- Не пропустил без маски: мужчина напал на охранника ТРЦ в Алматы
- О летальных случаях от коронавируса в Нур-Султане рассказала Сауле Кисикова
- Мажилис принимает все необходимые меры для нераспространения коронавируса
- Что известно о новых заболевших коронавирусом в Атырауской области
- В Пекине впервые за несколько недель выявили локальный случай передачи коронавируса
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047