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У депутата Мажилиса Бекболата Тлеухана выявили коронавирус

12 Июня 2020 11:55
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У депутата Мажилиса Бекболата Тлеухана выявили коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У депутата Мажилиса Парламента Бекболата Тлеухана выявили коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook .

«В последнее время многие граждане беспокоятся за мое здоровье и обращаются ко мне. Мировая пандемия коснулась и меня. Тест на коронавирус показал положительный результат. Сначала я принимал лечение дома. Сейчас нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Получаю соответствующее лечение. Испытываю симптомы COVID-19. На сегодня увеличился риск распространения вируса. Поэтому, призываю граждан строго соблюдать все меры. Даже если режим ЧП закончился, карантин - еще нет», - написал Бекболат Тлеухан.


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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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