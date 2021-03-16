У четырех прибывших рейсом Шарм эль-Шейх - Нур-Султан пассажиров выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 марта а на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 2 450 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 300 человек, без справок прибыли 150 граждан РК.

В том числе:в аэропорт г. Алматы – 10 рейсов, 1 367 пассажиров, со справками – 1 302, без справок - 65;в аэропорт г. Нур-Султана – 6 рейсов, 531 пассажир, со справками - 500, без справок - 31;в аэропорт г. Актау – 2 рейса, прибыли 288 пассажиров, все со справками;в аэропорт г. Караганды – 1 рейс, 138 пассажиров, со справками - 84, без справок - 54;в аэропорт г. Шымкента – 2 рейса, прибыли 274 пассажира, все со справками.Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.По результатам ПЦР-анализа за 14 марта , из 793 граждан РК, прилетевших без справок, у 4 пассажиров, прибывших рейсом Шарм эль-Шейх - Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.