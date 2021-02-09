У четырех казахстанцев, прилетевших из Дубая, выявили коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 9 международных авиарейсов из Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции, России, Беларуси и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из 1 252 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 060 человек, без справок прибыло 192 гражданина РК.

В том числе:

- в аэропорт г. Алматы – 5 рейсов, 800 пассажиров, со справками - 626, без справок - 174;

- в аэропорт г. Нур-Султана – 2 рейса, 310 пассажиров, со справками - 295, без справок - 15;

- в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 135 пассажиров, со справками - 132, без справок - 3;

- в аэропорт г. Караганды – 1 рейс, все 7 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Между тем по результатам ПЦР-анализа из 762 граждан РК, прилетевших без справок в Казахстан 7 февраля 2021 года, у четверых пассажиров, прибывших рейсом Дубай – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.