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    16:37, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    У четырех казахстанцев, прилетевших из Дубая, выявили коронавирус

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 9 международных авиарейсов из Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции, России, Беларуси и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из 1 252 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 060 человек, без справок прибыло 192 гражданина РК.

    В том числе:

    - в аэропорт г. Алматы – 5 рейсов, 800 пассажиров, со справками - 626, без справок - 174;

    - в аэропорт г. Нур-Султана – 2 рейса, 310 пассажиров, со справками - 295, без справок - 15;

    - в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 135 пассажиров, со справками - 132, без справок - 3;

    - в аэропорт г. Караганды – 1 рейс, все 7 пассажиров со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    Между тем по результатам ПЦР-анализа из 762 граждан РК, прилетевших без справок в Казахстан 7 февраля 2021 года, у четверых пассажиров, прибывших рейсом Дубай – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Статистика
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