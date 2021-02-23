У четверых прибывших из Стамбула и Шарм-эль-Шейха казахстанцев выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 февраля на территорию Республики Казахстан прибыло 18 международных авиарейсов из Швейцарии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 1 727 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 499 человек, без справок прибыло 228 граждан РК.

В том числе: в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 040 пассажиров, со справками - 844, без справок - 196;в аэропорт г. Нур-Султана – 6 рейсов, 494 пассажира, со справками - 463, без справок - 31;в аэропорт г. Актау – 2 рейса, 184 пассажира, со справками - 183, без справок - 1;в аэропорт г. Шымкента – 1 рейс, все 9 пассажиров со справками.Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.По результатам ПЦР-анализа, из 657 граждан РК, у четверых пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Стамбул – Алматы, трое - рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан.