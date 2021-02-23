РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:07, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    У четверых прибывших из Стамбула и Шарм-эль-Шейха казахстанцев выявлен коронавирус

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 февраля на территорию Республики Казахстан прибыло 18 международных авиарейсов из Швейцарии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Из 1 727 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 499 человек, без справок прибыло 228 граждан РК.

    В том числе: в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 040 пассажиров, со справками - 844, без справок - 196;
    в аэропорт г. Нур-Султана – 6 рейсов, 494 пассажира, со справками - 463, без справок - 31;
    в аэропорт г. Актау – 2 рейса, 184 пассажира, со справками - 183, без справок - 1;
    в аэропорт г. Шымкента – 1 рейс, все 9 пассажиров со справками.
    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
    По результатам ПЦР-анализа, из 657 граждан РК, у четверых пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Стамбул – Алматы, трое - рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Главная Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:54
    Возмещать инвестзатраты новому бизнесу в текстиле планируют в Казахстане
    Сегодня, 10:46
    Промпроизводство в Казахстане выросло на 3,1%
    Сегодня, 10:39
    Женщина, косившая газон, погибла от удара крылом самолета в США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!