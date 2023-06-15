У чемпиона мира среди молодежи Артема Антропова нашли допинг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира среди молодежи Артем Антропов временно отстранен после «серебра» чемпионата Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

В пробе казахстанца нашли следы анаболического стероида SARMS-23 - помогает для мышц и костей. Если докажут вину, грозит дисквалификация. 23-летний Антропов - чемпион мира-2017, бронзовый призер чемпионата Азии-2022, серебряный призер чемпионата Азии-2023, участник двух последних ЧМ (четвертое место на ЧМ-2021, шестое - на ЧМ-2022). Чтобы повысить шансы на олимпийскую лицензию в Париж, Антропов выступал в разных весах - 96, 102 и 109 кг. На Азии-2023 он показал лучший результат в карьере - 399 кг в весе 109 кг.