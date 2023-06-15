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    09:05, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    У чемпиона мира среди молодежи Артема Антропова нашли допинг

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    Фото: olympic.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира среди молодежи Артем Антропов временно отстранен после «серебра» чемпионата Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    В пробе казахстанца нашли следы анаболического стероида SARMS-23 - помогает для мышц и костей. Если докажут вину, грозит дисквалификация. 23-летний Антропов - чемпион мира-2017, бронзовый призер чемпионата Азии-2022, серебряный призер чемпионата Азии-2023, участник двух последних ЧМ (четвертое место на ЧМ-2021, шестое - на ЧМ-2022). Чтобы повысить шансы на олимпийскую лицензию в Париж, Антропов выступал в разных весах - 96, 102 и 109 кг. На Азии-2023 он показал лучший результат в карьере - 399 кг в весе 109 кг.


    Теги:
    Спорт Тяжелая атлетика
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