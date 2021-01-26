У Бейбута Шуменова сорвался бой за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион мира WBA Regular в первом тяжелом весе из Казахстана Бейбут Шуменов (18-2, 12 KO) планировал вернуться на ринг 29 января на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида, США, в поединке против американца Рафаэля Мёрфи (14-1, 11 KO), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Однако, как сообщил изданию The Ring сам Мёрфи, его проинформировали, что Шуменов снялся с боя и не выступит в предстоящем вечере. Причина такого решения не называется. Сам Рафаэль в настоящее время находится в отеле во Флориде и по-прежнему рассчитывает отбоксировать 29 января, однако неизвестно, кто станет его оппонентом.

Само проведение шоу, организатором которого выступает некогда влиятельный промоутер Дон Кинг, также находится под вопросом, так как администрация отеля до сих пор не была поставлена в известность о предстоящем событии.Напомним, что Бейбут Шуменов не выходил на ринг с июля 2018 года, когда в Астане нокаутировал турка Хизни Алтункаю (32-3, 19 КО).







